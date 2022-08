Detido no Porto pela PSP quando furtava um catalisador

R.P. Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um homem, esta segunda-feira, que foi surpreendido a furtar o catalisador de um carro estacionado, no Porto. Tinha na sua posse diversas ferramentas usadas no furto.

O suspeito, com 36 anos, foi intercetado, cerca das 2.50 horas, na Rua de Henrique Medina, zona da Prelada, por agentes do efetivo da Esquadra do Bom Pastor, de serviço de patrulhamento na referida artéria.

O indivíduo foi intercetado no momento em que procedia ao furto do catalisador de um automóvel que se encontrava estacionado naquela rua, que não tem saída. Na posse do suspeito, para além do catalisador, foi encontrado um macaco hidráulico, um aparelho para cortar metais e diversas ferramentas, artigos que lhe foram apreendidos.

O proprietário do carro foi alertado pela PSP e deslocou-se ao departamento policial, onde formalizou a respetiva denúncia.