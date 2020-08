Detido em França homicida de jovem na discoteca Lick

Marisa Rodrigues Hoje às 12:29 Facebook

Um homem, suspeito de matar a tiro um jovem na discoteca Lick, em Vilamoura, no Algarve, foi detido pela Polícia Judiciária do Sul.

O homicídio ocorreu na madrugada de 23 de agosto de 2019. O suspeito estava a monte e fugiu para França onde foi agora detido, nos arredores de Paris.

Discoteca Lick, em Vilamoura Foto: André Vidigal/Global Imagens/Arquivo

A vítima, um jovem, de 19 anos, pertencia ao "staff" da discoteca e estava à porta quando foi atingida. O autor do crime terá sido impedido de entrar no espaço. Abandonou o local e regressou mais tarde com uma arma, tendo efetuado vários disparos na direção da discoteca.

Os tiros seriam destinados à equipa de segurança que lhe barrou a entrada, mas acabaram por atingir o jovem Lucas Leote, que estava à porta a distribuir pulseiras.

Depois, o homicida colocou-se em fuga num motociclo, que viria a ser localizado mais tarde.

Lucas Leote ainda foi transportado para o Hospital de Faro, em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos.