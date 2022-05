Suspeito de homicídio durante festejos do título entregou-se na PJ

Alexandre Panda com Rita Salcedas Hoje às 09:05, atualizado às 09:46 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, na segunda-feira à noite, o suspeito de ter matado um adepto portista durante os festejos do título, na madrugada de domingo, no Porto. Renato Gonçalves entregou-se voluntariamente e quer colaborar, diz a advogada.

Renato Gonçalves, o principal suspeito da morte de Igor Silva durante os festejos do título de campeão nacional do F. C. Porto, foi detido esta madrugada depois de se ter entregado "voluntariamente" nas instalações da Polícia Judiciária do Porto cerca da 1 hora, adiantou ao JN a advogada do arguido, Poliana Ribeiro. "Foi com um familiar. Estava previsto entregar-se ao longo do dia desta terça-feira, mas, para evitar o aparato e confusão, preferiu durante a noite", acrescentou.

O JN já tinha avançado que o jovem de 19 anos - filho de "Marco Orelhas", elemento dos Super Dragões, também considerado suspeito no homicídio - se deveria entregar esta terça-feira na Polícia Judiciária (PJ) para ser interrogado. O arguido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Segundo explica nota da PJ, emitida esta terça-feira, o homicídio aconteceu "em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima". "Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés", pode ler-se no comunicado, que acrescenta que, dada a intervenção de alguns populares, também agredidos, "a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido", que, "munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte". O grupo agressor dispersou e o presumível autor das agressões mortais fugiu.

No bairro de Ramalde, no Porto, onde vivia a vítima, Igor Silva, dezenas de familiares e amigos prestaram-lhe homenagem, pedindo que a justiça seja rápida na resolução do caso.