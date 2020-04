Detido padrasto por abusar sexualmente da enteada e bater na companheira

JN/Agências Hoje às 14:57 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Óbidos um homem suspeito de abusar sexualmente da enteada e de violência doméstica sobre a mãe da criança, informou esta segunda-feira o Departamento de Investigação Criminal de Leiria.

O homem, de 47 anos, foi detido no domingo, no âmbito de uma investigação do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria, na qual os investigadores apuram que a vítima, com 11 anos, "terá sido sujeita a atos sexuais de relevo, pelo padrasto", lê-se num comunicado.

Além dos crimes de abuso sexual de crianças, na forma agravada, o suspeito é também acusado de violência doméstica por ter "agredido a companheira, mãe da vítima".

No comunicado, a PJ acrescenta que "o conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que conduziram à detenção do suspeito", barbeiro de profissão.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de aproximação e contactos com as vítimas, ficando ainda proibido de residir na morada das mesmas.