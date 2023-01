Detido pela GNR com armas proibidas em Vila Nova de Foz Côa

R.P. Hoje às 15:26 Facebook

Um homem, com 31 anos, foi detido pela GNR por posse de armas proibidas, em Vila Nova de Foz Côa. A GNR apreendeu, entre outras, dois taser e uma soqueira.

O suspeito foi detido, segunda-feira, através de militares do Posto Territorial de Vila Nova de Foz Côa, no âmbito de uma investigação por posse armas proibidas. No decorrer da ação policial foi realizada uma busca domiciliária que permitiu apreender diverso material.

Na posse do detido foram encontrados dois "taser" (armas elétricas) dissimulados, um aerossol de defesa, uma pistola de alarme, uma arma de ar comprimido, um estilete, uma soqueira, 34 munições de salva, 20 botijas de CO2 e duas mil esferas metálicas.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa.