Detido pela GNR em Almada após agredir companheira

Um homem foi detido, em Almada, pela GNR após ter agredido a companheira, que se encontrava no exterior da habitação com vários ferimentos, quando os militares chegaram. Ficou em prisão preventiva.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a GNR revelou que a detenção ocorreu no seguimento de um alerta dado no sábado, em Almada, por violência doméstica.

Os militares deslocaram-se de imediato ao local, encontrando a vítima, com 48 anos, no exterior da residência e apresentando vários ferimentos provocados pelas agressões.

O agressor, também com 48 anos, ainda tentou fugir mas foi detido no local pela GNR. A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção.

O detido já foi ouvido em primeiro interrogatório, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva.