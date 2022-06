Detido pela PJ por abusar sexualmente de criança de 12 anos

Reis Pinto Hoje às 10:24 Facebook

A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, deteve um homem, de 42 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança.

O arguido, "no âmbito de uma relação intrafamiliar, em data não concretamente apurada, mas durante o ano de 2021 e de forma reiterada durante o ano de 2022, no decurso de um encontro familiar, aproveitando-se do ascendente que tinha sobre a vítima - uma criança com 12 anos - decidiu praticar atos sexuais de relevo, provocando-lhe desconforto e sofrimento físico e psíquico", refere a PJ.

O detido, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado proibido de contactar com a vítima, seja por que meio for, direta ou por interposta pessoa, proibição de permanência na residência do local dos factos e de aproximação do menor a uma distância inferior a 300 metros, proibido de contactos com crianças de idade inferior a 14 anos e obrigado a apresentações semanais no posto policial da área da sua residência.