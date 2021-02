Glória Lopes Hoje às 14:36 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, com 37 anos, pela presumível autoria do crime de incêndio urbano em Izeda, no concelho de Bragança.

Segundo fonte da PJ, os factos ocorreram no passado dia 13 de janeiro por volta das 3 horas, no interior de uma habitação, quando o arguido, por motivos fúteis, ateou um incêndio.

O homem, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.