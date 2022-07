Detido pela PJ por pornografia com crianças

Reis Pinto Hoje às 11:43 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve um homem indiciado por posse e partilha de pornografia de menores. A PJ assinala que algum do material apreendido em casa do detido envolvia crianças "manifestamente com poucos anos de vida".

O detido, com 29 anos, residente na Guarda, está "fortemente indiciado pela prática, reiterada, pelo menos ao longo de vários meses, de múltiplos crimes de posse e partilha de ficheiros de vídeo e também fotográficos, contendo material pornográfico envolvendo menores de 14 anos de idade, alguns dos quais manifestamente com poucos anos de vida", revelou, esta quinta-feira, a PJ.

A Judiciária sublinhou, ainda, que "foi possível apurar que o arguido acedeu a diversos sítios na Internet, contendo pornografia de menores, importando os respetivos conteúdos, via download, alguns dos quais seguidamente também chegou a partilhar no espaço virtual, fazendo uploads de imagens de cariz sexual com menores de muito tenra idade".

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, ficou obrigado a apresentações bissemanais às autoridades policiais, proibição de utilização de internet móvel e física e proibição de saída do concelho da sua área de residência.