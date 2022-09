Detido pela PJ por ter matado com ferro cidadão estrangeiro

Reis Pinto Hoje às 14:05 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo que, no dia 19 de agosto passado, matou um homem junto a um snack-bar no Bairro da Quinta da Fonte, em Loures. A vítima, um cidadão estrangeiro, com 53 anos, foi agredida com um ferro.

O detido, com 24 anos, está fortemente indiciado pelo "homicídio qualificado na forma consumada com uso de força física e de instrumento de natureza contundente, sobre um homem, estrangeiro", refere a PJ em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Os factos ocorreram ao final da noite de 19 de agosto, "junto de um snack-bar, precisamente quando a vítima saiu do estabelecimento para se deslocar para a sua residência, tendo sido abordada pelo agressor que, no uso de força física e com auxílio de um objeto de natureza contundente, provocou sobre a vítima lesões que vieram a revelar-se fatais".

A PJ revelou, ainda, que "foi possível obter informação e suporte probatório acerca de outras ocorrências violentas praticadas pelo mesmo agressor para com outras vítimas, também e, aparentemente, sem qualquer motivo válido ou atendível".

"A ação agressiva do arguido para com várias pessoas residentes naquele bairro habitacional desencadeou um forte sentimento de insegurança e alarme social que terá sido agora contido com a investigação desencadeada que levou à sua detenção fora de flagrante delito", sublinhou a Judiciária.

O arguido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Lisboa Norte - Loures, tendo ficado em prisão preventiva.