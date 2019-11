Detido pela prática de jogo ilegal

Carlos Rui Abreu Hoje às 10:24 Facebook

A GNR deteve um homem de 38 anos e identificou um homem e uma mulher de 54 e 56 anos pela prática de jogo ilegal, em Cabeceiras de Basto.

Numa operação de fiscalização a estabelecimentos comerciais, realizada na terça-feira, centrada no combate aos jogos de fortuna e/ou azar, e os militares do Destacamento de Fafe detetaram máquinas de jogo ilegal num estabelecimento, tendo detido o explorador do espaço e constituído arguido o homem e a mulher que estavam a jogar no momento da fiscalização.

Da ação resultou a apreensão de duas máquinas de jogo de fortuna e/ou azar, uma máquina de extração de bolas, além de 248 euros em numerário. O processo de inquérito segue no Tribunal Judicial de Cabeceiras de Basto.