Detido por abusar da neta durante três anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 68 anos, suspeito de abusar dezenas de vezes da neta, atualmente com 12 anos. Os crimes ocorreram na residência do indivíduo, no Barreiro.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ refere que sobre o detido recaem "fortes indícios da prática de um número ainda não concretamente apurado, mas seguramente superior a várias dezenas, de crimes de abuso sexual de crianças agravados" sobre a neta, atualmente com 12 anos.

"A investigação efetuada permitiu apurar que o presumível autor, durante cerca de três anos, aproveitou-se da circunstância de cuidar e, em muitos momentos, coabitar com a vítima, sua neta, para, recorrendo ao seu ascendente familiar e à sua superioridade física, a sujeitar a diversas práticas sexuais", afirma a PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.