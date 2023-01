Detido por abusar de familiar menor com quem morava

JN Hoje às 10:40 Facebook

Um homem de 58 anos de idade foi detido pela prática de crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes agravados. Terá abusado de uma familiar de 13 anos ao longo de cinco anos.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária de Braga, o homem ter-se-á aproveitado do facto de ser familiar e coabitar com a menor para concretizar os crimes. Os abusos começaram em 2017, quando a menor tinha apenas 13 anos, e prolongaram-se até ao verão do ano passado.

O homem foi detido, fora de flagrante delito. Está fortemente indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes ou em situação vulnerável, todos agravados.

Vai ser apresentado à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.