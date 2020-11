Detido por abusar de menina de sete anos nas escadas do prédio

RP Hoje às 10:18 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Setúbal, um homem, de 53 anos, que terá abusado de uma menina de sete anos nas escadas do prédio onde ela mora. Ficou em prisão preventiva

A investigação efetuada pela PJ permitiu apurar que, no passado mês de agosto, o indivíduo "aproveitando-se da relação de confiança e de proximidade que mantinha com a família da vítima, forçou a criança à prática de relacionamento sexual, num momento em que ambos se encontravam em convívio nas escadas do prédio onde a menor reside", refere a Judiciária.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.