Detido por abusar de menores em centro de acolhimento

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 53 anos de idade, fortemente indiciado por abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, em Abrantes. Os crimes ocorreram num centro de acolhimento de jovens.

Os abusos terão começado no final de 2019 e perduraram até ao verão deste ano, com a denúncia a ser feita pelos responsáveis do centro, no seguimento de processo disciplinar interno, cujas conclusões e suspeitas foram comunicadas à Polícia Judiciária.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu a diligências, identificando o autor e recolhendo prova que o indiciava fortemente da autoria dos factos denunciados.

O detido desempenhou funções no centro de acolhimento, em regime de voluntariado e tinha acesso aos menores, bem como às zonas privadas da instituição, como quartos e casas de banho, tirando partido dessa situação para cometer os abusos.

O detido vai ser presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.