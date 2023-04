Detido por abusar reiteradamente de familiar com seis anos

JN Hoje às 10:58 Facebook

Um jovem de 22 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária do Norte pela prática reiterada de crimes de abuso sexual sobre uma menor de seis anos em Paços de Ferreira. A vítima era sua familiar próxima e os abusos aconteciam na casa onde ambos residiam.

Segundo um comunicado da PJ, os crimes terão ocorrido no início do mês. O suspeito usou a "sua experiência de vida e do ascendente sobre uma criança sua familiar próxima" e aproveitou-se "da confiança que aquela em si tinha e de permanecerem vários períodos sozinhos na casa de morada da família".

Os factos foram comunicados à PJ que, de imediato, desenvolveu diligências de investigação que permitiram recolher indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, culminando com a detenção do agressor, acrescenta o comunicado.

O detido, de 22 anos de idade, já com antecedentes por crimes contra a propriedade e de ofensas à integridade física, vai ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.