Detido por abusar sexualmente da enteada mais de 200 vezes

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem, em Lisboa, suspeito de abusar da enteada , durante pelo menos três anos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 43 anos, "por existirem fortes indícios da prática de mais de duzentos crimes de abuso sexual" sobre a enteada, atualmente com 17 anos. Os abusos terão começado em 2019 e cessaram com a ação da polícia, após denúncia feita por pessoa próxima da vítima.

Segundo a PJ, o suepeito é o padastro da jovem, com a quela residia desde que esta tinha seis anos. "Aproveitando-se da proximidade e do ascendente que tinha sobre a criança submeteu-a a uma miríade de atos sexuais de relevo que se foram intensificando e tornando-se cada vez mais intrusivos, até que a vítima, em desespero, os revelou a pessoa de confiança que, por sua vez, os denunciou", diz a PJ, em comunicado.

"Os factos ocorreram entre outubro de 2019 e o pretérito dia 28 de janeiro do corrente ano, data em que estes acontecimentos foram denunciados à Polícia Judiciária, tendo sido desenvolvidas diligências de investigação com caráter de urgência", diz o documento. O homem foi apresentado a um juiz, que determinou a prisão preventiva do suspeito.