Detido por abusar sexualmente de jovem com 16 anos

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve um homem, suspeito de ter abusado sexualmente de uma jovem, com 16 anos, na Ribeira Brava. Ficou em prisão preventiva

O suspeito, com 48 anos, foi detido fora de flagrante delito, em cumprimento de mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Ponta do Sol, estando indiciado da prática do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

"A investigação permitiu apurar que os factos ocorreram no passado mês de setembro, no concelho da Ribeira Brava. Na sequência da denúncia foram desenvolvidas diversas diligências, visando a recolha de elementos de prova e identificação do presumível autor, que culminaram na sua detenção", refere a PJ, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

O detido foi ouvido em Tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.