Detido por abuso sexual e pornografia de menores em Santarém

Um homem de 28 anos terá abusado sexualmente de uma menina de 11 anos que conheceu através das redes sociais. Poderão existir outras vítimas, antecipa a Polícia Judiciária (PJ), que deteve o suspeito em Santarém.

A investigação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ apurou que o homem contactou a vítima através das redes sociais e, "aproveitando-se da sua ingenuidade, estabeleceu uma relação supostamente amorosa com a menor, levando-a a acreditar que eram namorados". Depois, convenceu-a a encontrar-se com ele por três vezes, alturas em que terá abusado sexualmente dela, relata a PJ em comunicado.

O suspeito, de 28 anos, terá ainda persuadido a menina de 11 anos a enviar-lhe "inúmeras fotografias e vídeos, onde aquela surge despida e em poses sexualizadas".

O suspeito ficou em prisão preventiva e está indiciado pela prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, todos na forma consumada.

A investigação às práticas delituosas do indivíduo continua, prevendo-se que possam vir a ser identificadas outras vítimas, antecipa a PJ.