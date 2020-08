Detido por agredir a ex-companheira em Borba

Ana Luísa Delgado Hoje às 13:45 Facebook

Um homem de 47 anos foi detido, no dia 30 de julho, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR, suspeito da prática do crime de violência doméstica.

Os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente a sua ex-companheira, de 37 anos, tendo dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, culminando na detenção do agressor e na apreensão de três armas de ar comprimido, 28 cartuchos e dois zagalotes, três sabres e uma espada.

Presente ao Tribunal Judicial de Vila Viçosa, para primeiro interrogatório, foram aplicadas ao arguido as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contacto com a vítima por qualquer forma, proibição de se deslocar e permanecer na residência da vítima, bem como ao local de trabalho da mesma num raio de 300 metros e proibição de deter ou adquirir armas de fogo.