Detido por agredir e ameaçar de morte a mulher em Matosinhos

Um homem foi detido em Matosinhos, no distrito do Porto, por alegadamente agredir fisicamente, injuriar e ameaçar de morte a mulher, com quem mantinha uma relação há quatro anos, revelou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, esta força policial explicou que durante o relacionamento terão existido vários episódios de violência, tendo a vítima apresentado queixa contra o presumível agressor.

Contudo, acabou por desistir da mesma com a separação do casal, acrescentou.

A GNR referiu ainda que o alegado agressor, de 52 anos, não aceitou os factos e, por esse motivo, terá passado a controlar os movimentos da vítima, de 48, acusando-a de ter relações extraconjugais.

"Com a escalada deste tipo de episódios e perante a gravidade dos factos, o suspeito foi detido", frisou.

O homem, detido na terça-feira pela GNR, foi presente no dia seguinte ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima, proibição de contactar com a mesma por qualquer meio ou forma e de se aproximar dos locais habitualmente por ela frequentados.