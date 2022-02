Detido por agredir polícia em Guimarães

Factos aconteceram durante o jogo de sábado entre Vitória e Braga.

Um homem de 21 anos foi detido por agressão a um agente da PSP, em Guimarães, durante o dérbi minhoto, que terminou com o triunfo do clube vimaranense por 2-1, no passado sábado.

Em comunicado, a PSP informa que, durante a realização do jogo, "a PSP alertou um cidadão para se afastar do local onde se encontrava, em virtude de a zona estar interdita". Apesar da advertência policial, o jovem não acatou as ordens e, "durante a intervenção policial, agrediu o polícia", refere a PSP, no comunicado.

O homem foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Guimarães.