Detido por agressão física e psicológica contra companheira

Um homem, de 52 anos, foi detido pela GNR pelo crime de violência doméstica contra a sua companheira, de 49 anos, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que a detenção ocorreu no sábado, no âmbito de um processo de violência doméstica, tendo os militares da Guarda apurado que o suspeito "ameaçava e agredia física e psicologicamente" a sua companheira.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que ambos residem na freguesia rural de Alpalhão, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção, tendo o homem sido presente ao Tribunal de Nisa na terça-feira.

O tribunal aplicou as medidas de coação de proibição de contactar com a vítima por qualquer meio, proibição de frequentar a freguesia onde a vítima reside, proibição de se aproximar da residência da vítima, bem como do seu local de trabalho, proibição de adquirir armas de fogo e obrigação de entregar todas as que tiver em seu poder.

O homem ficou ainda sujeito a controlo por pulseira eletrónica e a consultas de avaliação de consumo de bebidas alcoólicas.