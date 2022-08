Detido por ameaçar a companheira tinha armas brancas e uma pistola

Reis Pinto Hoje às 15:21 Facebook

A polícia deteve um homem por violência doméstica, apreendendo-lhe diversas armas em Loures. Além de uma pistola transformada, tinha uma catana, quatro facas e um bastão extensível.

A detenção ocorreu na noite da passada terça-feira, quando os polícias, e após denúncia por parte de um familiar da ex-companheira de que o suspeito estaria a ameaçá-la com recurso a arma de fogo, se deslocaram a casa da mulher.

Próximo da residência da vítima viram o suspeito, de 34 anos, e, dada a possibilidade de ser portador de uma arma de fogo, "foram adotadas todas as medidas de segurança de forma a minimizar riscos para os polícias e demais cidadãos", sublinha a PSP em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Quando confrontado, o suspeito tentou fugir, mas foi imediatamente manietado e revistado, tendo-lhe sido encontrada uma arma branca, assim como uma arma de fogo modificada, municiada com cinco munições e seis munições soltas no interior de uma bolsa, todas de calibre 6.35m, com as quais havia ameaçado a ex-companheira.

Após uma busca domiciliária foram apreendidos uma arma de airsoft com silenciador, uma munição calibre 6.35, um bastão extensível, uma catana e quatro facas de grandes dimensões.

O detido foi ouvido no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte -Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.