Beatriz Azeredo Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR, esta quarta-feira, por ameaçar a companheira com uma arma branca, em Albufeira.

A mulher, também com 45 anos, ficou ferida e foi assistida no local pelos bombeiros e mais tarde transportada para o hospital. No seguimento das diligências policiais, apurou-se que o suspeito maltratava psicologicamente a mulher há dez meses.

O agressor foi detido e será presente ao Tribunal Judicial de Albufeira para aplicação das medidas de coação.