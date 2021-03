Detido por ameaçar mulher com faca de cozinha e agredir filha

JN/Agências Hoje às 13:34 Facebook

Um homem de 73 anos foi detido na rua dos Bragas, no Porto, por ameaças e agressões à companheira e a uma filha.

Na sequência de informações dando conta da ocorrência de desacatos numa residência, agentes da esquadra de Cedofeita foram para o local, onde, com o apoio de demais valências policiais que ali se deslocaram, "lograram a interceção do suspeito pela prática de ameaças à integridade física, sobre a sua companheira e sobre si próprio, com recurso a arma branca (faca de cozinha), bem como agressão (sem recurso a qualquer tipo de arma) perpetrada sobre a sua filha", relata a PSP do Porto.

Da ação policial, realizada pelas 15.45 horas de domingo, além da detenção do septuagenário, aposentado e residente na cidade do Porto, foram ainda apreendidas uma arma de fogo, cinco munições e a faca.

"De referir ainda que no local esteve uma equipa de psicólogos do INEM. O suspeito foi conduzido junto de unidade hospitalar para ser submetido a avaliação médica e vai ser presente junto das Autoridades Judiciárias", acrescenta o Comando Metropolitano do Porto da PSP, em comunicado.