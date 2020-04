Detido por atingir três pessoas com tiros de caçadeira, entre as quais uma criança

Marisa Rodrigues Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, suspeito de atingir três pessoas com tiros de caçadeira, este domingo, em Portimão, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Sul. Um dos feridos é uma criança de seis anos. Motivos passionais terão estado na origem do crime. Ficou em prisão preventiva.

O suspeito, de 24 anos, ter-se-á envolvido numa rixa com um homem de outra família, no bairro do Pontal, em Portimão. Disparou vários tiros de caçadeira que atingiram o homem e outras duas pessoas que não estariam envolvidas na discussão.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Portimão com ferimentos ligeiros. Uma delas, a criança de seis anos, teve de ser transferida para uma unidade hospitalar em Lisboa para retirar o chumbo que ficou alojado na face, perto de um olho. Ao que o JN apurou, o estado de saúde da criança é estável, embora inspire alguns cuidados, tendo em conta o local em que foi atingida.

Depois dos disparos, o homem pôs-se em fuga. Acabou por ser localizado pela GNR na Vidigueira, em Beja, em casa de familiares, e foi entregue à PJ do Sul, que formalizou a detenção.

O suspeito seria presente a tribunal na terça-feira, mas anteciparam o interrogatório. Foi ouvido esta segunda-feira e ficou em prisão preventiva.

Segundo fonte da PJ, na origem da rixa estiveram questões passionais envolvendo as duas famílias de etnia cigana.