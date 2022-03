Detido por convencer crianças a mandarem-lhe fotos nas redes sociais

A Polícia Judiciária de Braga deteve, na terça-feira, nos Arcos de Valdevez, um jovem de 23 anos suspeito de importar milhares de vídeos e imagens de pornografia de menores, e aliciar crianças nas redes sociais para que lhe mandassem fotos sem roupa.

Fonte policial disse hoje ao JN que o suspeito foi detido em flagrante delito em casa, quando se encontrava no computador, supostamente em atos de partilha de pornografia com outros indivíduos. A investigação, que teve origem em comunicação proveniente de uma organização internacional, envolveu uma busca domiciliária na zona de Arcos de Valdevez.

Após a realização de pesquisas informáticas aos diversos equipamentos, foram identificados milhares de vídeos e imagens contendo pornografia de menores, algumas com crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos com adultos.

O suspeito foi detido, tendo-lhe sido apreendidos diversos equipamentos informáticos que serão, agora, alvo de perícia para determinação da real dimensão e dos contornos da atividade a que o suspeito se dedicava.

O detido vai ser presente esta quarta-feira à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. A PJ ainda não sabe se será ouvido no Tribunal dos Arcos ou no de Viana do Castelo.