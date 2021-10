Detido por dar empurrão mortal a vizinho que recusou cerveja na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 07:19 Facebook

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem de 68 anos, anteontem à noite, num café de São João de Ver, Santa Maria da Feira. A vítima terá morrido em consequência de um alegado empurrão e consequente queda, após um desentendimento com outro homem.

A noite decorria como tantas outras de convívio no Café São Bento, em São João de Ver. António Mota, conhecido como Motinha, era cliente habitual do café e estava sentado no parapeito de uma janela, a uns 60 centímetros de altura do chão, a navegar numa rede social, no telemóvel.

Pelas 22.30 horas, terá sido abordado por um conhecido, de 66 anos, que lhe quis pagar uma cerveja. António recusou a oferta, mas o outro insistiu de forma reiterada e, perante a recusa, tê-lo-á empurrado.