Detido por disparar arma embriagado em Viana do Castelo

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo deteve, na segunda-feira, um homem de 60 anos por posse ilegal de arma e por usar a arma com uma taxa de álcool no sangue de cerca de 1,2 g/l, no concelho de Melgaço.

"No decorrer de uma denúncia a dar conta de um indivíduo na via pública a efetuar disparos com uma arma de fogo, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local onde identificaram o indivíduo que não possuía licença de uso e porte de arma", informa fonte do Comando, adiantando que "a caçadeira utilizada, sem qualquer documentação, estava guardada no seu veículo, e tinha dois cartuchos no interior, um deles deflagrado e o outro pronto a ser disparado".

No local, adianta a GNR, "foi possível apurar que existia um forte cheiro a pólvora e que a arma ainda se encontrava quente. Para além disso, o suspeito exalava um cheiro forte a álcool, tendo sido submetido ao teste e acusado uma taxa superior a 1,2 gramas por litro de sangue".

Numa busca domiciliária na habitação do detido, foram apreendidos uma arma de caça de calibre 12, 269 cartuchos do mesmo calibre e cinco zagalotes.

O detido, que tem antecedentes criminais por condução sob influência do álcool, irá permanecer nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal Judicial de Melgaço esta terça-feira.