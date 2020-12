Detido por encostar caçadeira à cabeça da ex-companheira

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:48 Facebook

Homem de 28 anos prometia matar mãe do seu filho se esta não reatasse relação. Vítima ameaçada em casa-abrigo.

Uma mulher de 35 anos teve uma caçadeira apontada à cabeça, no interior do café que geria, em Lousada, enquanto recebia ameaças de morte. O autor do crime foi o seu ex-companheiro, de 28 anos, que já a tinha perseguido, humilhado e agredido. Algumas vezes, em frente ao filho de ambos, com dois anos. O agressor foi detido, até porque, mesmo com a vítima protegida numa casa-abrigo, usou as redes sociais para prometer que havia de lhe tirar a vida.

O casal manteve um relacionamento durante quatro anos, sem que tenham sido registados sinais de violência. Os problemas só começaram quando, em junho deste ano, a comerciante decidiu colocar um ponto final na relação. O companheiro nunca aceitou a decisão e começou com as perseguições, insultos e humilhações. Sempre movido por ciúmes doentios e apenas e só com um único objetivo: forçar a vítima a reatar o relacionamento.