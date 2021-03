Detido por esfaquear rival há um mês no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 18:52 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um jovem de 23 anos que esfaqueou um rival na via pública, no Barreiro, e depois se colocou em fuga.

O caso ocorreu ao final da tarde do dia 8 de fevereiro. O agressor, já com um longo historial de episódios do mesmo género, na sequência de uma troca de palavras com outro homem, foi a casa buscar uma faca e, em plena via pública, desferiu-lhe várias facadas. Depois colocou-se em fuga. A vítima foi golpeada várias vezes e sobreviveu graças ao rápido socorro.

O suspeito foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal e presente ao Tribunal do Barreiro, que decretou a medida de coação mais pesada, a prisão preventiva. Está indiciado por homicídio qualificado na forma tentada, detenção de arma proibida e omissão de auxílio.