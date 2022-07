Detido por esfaquear rival no coração por suposta dívida de droga 

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um jovem de 21 anos suspeito de ter esfaqueado, quase até à morte, um rival por uma suposta dívida de tráfico de droga. A vítima foi atingida com dois golpes, um dos quais no coração, e sobreviveu após ser assistida no hospital.

O caso ocorreu em Almada em fevereiro e o suspeito foi agora detido pela PJ de Setúbal, tendo entretanto sido já libertado pelo pelo tribunal.

A investigação apurou que a vítima pagou uma dívida ao arguido relacionada com tráfico de droga, mas que este veio mais tarde pedir o pagamento da mesma. No dia 20 de fevereiro, o jovem de 21 anos foi ao encontro da vítima e reclamou o dinheiro que dizia que lhe era devido, sob ameaça de uma faca de cozinha.

Agressor e vítima começaram a discutir e a agredir-se mutuamente. Foi nesse momento que o arguido empunhou a faca que trazia, desferindo dois golpes no corpo do ofendido, um dos quais no coração. Depois, colocou-se em fuga. A vítima sobreviveu após ser socorrida pelos bombeiros e receber tratamento no hospital.

A Polícia Judiciária de Setúbal tomou conta do caso e conseguiu agora localizar e deter o suspeito do crime, pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e de um crime de tráfico de droga, já que, quando foi detido, estava na posse de quatro gramas de canábis. Foi depois libertado pelo tribunal com a condição de se apresentar diariamente à esquadra e de não frequentar a zona de Laranjeiro e Miratejo, em Almada.