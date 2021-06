Detido por espancar a mulher em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 17:30 Facebook

Um homem de 42 anos foi detido pela GNR, no concelho de Guimarães, depois de ter espancado a companheira, de 39 anos, com quem vive. A mulher teve de receber assistência médica no local e foi hospitalizada.

As agressões aconteceram na quarta-feira, na área territorial correspondente ao posto da GNR das Taipas. Os militares receberam uma denúncia por violência doméstica e, quando chegaram ao local, constataram que o agressor tinha ameaçado e espancado a vítima, deixando-a com vários ferimentos.

Foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação que prestou socorro à mulher dentro de casa, mas a vítima teve de ser transportada para o Hospital de Guimarães para receber assistência médica complementar.

"No decorrer das diligências policiais apurou-se ainda que o suspeito exercia reiteradamente violência física e psicológica sobre a vítima, tendo-se verificado que os comportamentos agressivos tiveram um escalar de violência, sujeitando a vítima a ofensas físicas e verbais nas últimas semanas", informou o Comando de Braga da GNR, ao qual pertence o Destacamento de Guimarães.

O agressor foi detido e passou a noite na cela da GNR, tendo sido presente esta quinta-feira de tarde ao juiz de instrução do Tribunal de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.