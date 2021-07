Detido por fazer carjacking a motorista da Uber em centro de lavagem do Porto

Alexandre Panda Hoje às 10:18 Facebook

Um indivíduo, de 32 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter roubado, à mão armada, um carro num centro de lavagem automóvel do Porto. A vítima era um motorista da Uber. Com o veículo fez mais dois assaltos em Paredes e Lousada.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo abordou o motorista da Uber numa estação de lavagem da Circunvalação, no Porto. Eram 2 horas do passado dia 9 de março e a vítima estava a higienizar o veículo, depois de ter terminado o serviço. Foi ameaçado pelo indivíduo com uma arma de fogo e forçado a entregar as chaves do carro, onde tinha alguns bens.

Depois, o indivíduo foi para Lousada, onde se cruzou com um padeiro. Com a mesma arma, ameaçou a vítima a quem exigiu todo o dinheiro que tinha.

"Em seguida, dirigiu-se para Lousada e Paredes, tendo naquelas cidades abordado duas vítimas, barrando a estrada com a viatura anteriormente roubada, apoderando-se de dinheiro em numerário que estas possuíam", explica a PJ em comunicado.

A terceira vítima, em Paredes, era um vigilante que também foi obrigado a dar o dinheiro que tinha.

O indivíduo, agora preso pela PJ pelos roubos, já tinha sido detido em há poucos meses pela GNR por crimes de tráfico de droga. Na altura, a casa que habitava foi alvo de buscas e apreendidas drogas sintéticas. Também está referenciado por crimes de furto e roubo.

Levado ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficou a aguardar os desenvolvimentos do processo em prisão preventiva.