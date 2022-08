JN Hoje às 12:35 Facebook

A PSP deteve, este domingo, um homem de 33 anos, por ter rebentado um petardo que deixou oito adeptos com ferimentos ligeiros, em Braga.

O caso aconteceu durante o jogo entre o SC Braga e o Sporting, no Estádio Municipal de Braga, na zona das claques.

O suspeito foi detido pelo crime de arremesso de artigos pirotécnicos.

De acordo com a informação do Núcleo de Relações Públicas da PSP de Braga, o detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.