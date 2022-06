Detido por maltratar a companheira e abusar da filha com 10 anos

R.P. Hoje às 12:32 Facebook

Um homem, com 65 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, em Almada, por violência doméstica, abuso sexual de uma menina, com 10 anos, e maus tratos a duas crianças, filhos da companheira.

O indivíduo foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, "em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica do DIAP do Seixal".

De acordo com a Judiciária, o homem está indiciado pela "presumível prática, reiterada, de crimes de violência doméstica, maus tratos e abuso sexual de crianças, ocorridos na zona de Almada".

A violência e os abusos ocorreram em contexto familiar e as vítimas foram a companheira do detido, com a qual coabitava há aproximadamente três anos e os três filhos desta, dois rapazes, de 12 e quatro anos, e uma menina de 10 anos, que foi alvo de diversos abusos sexuais por parte do agressor.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, o homem ficou obrigado a apresentações periódicas às autoridades e de proibição absoluta de contactos com as vítimas.