Detido por matar homem com ferro na cabeça

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo, de 64 anos, que matou um homem com dois golpes de tubo de metal na cabeça. O crime ocorreu este sábado, em Leiria, quando a vítima, segundo a PJ, entrou na propriedade do agressor para importunar a sua ex-companheira.

O agressor, de 54 anos, já havia sido intercetado, em flagrante, pela GNR de Leiria, e a investigação da Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, permitiu perceber os contornos e a motivação da agressão.

"O crime ocorreu na sequência da vítima ter acedido durante a noite à propriedade do suspeito, com o objetivo de importunar a sua ex-companheira, ali residente. O suspeito veio a desferir dois golpes na zona da cabeça, com um tubo de metal, sobre a vítima que não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer no local", refere a PJ em comunicado conhecido esta terça-feira.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação prisão preventiva.