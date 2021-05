PSP caça condutor envolvido em corridas ilegais no centro de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um condutor que estaria a "exibir-se" e a participar em "corridas ilegais", domingo à tarde, no centro da cidade de Aveiro, foi identificado pela PSP.

A Polícia informou, esta sexta-feira, que foi alertada, no dia 9 de maio, pelas 18 horas, para a "ocorrência de corridas ilegais", que estariam a ser difundidas através das redes sociais. Segundo precisou fonte policial ao JN, os factos estariam a passar-se no parque de estacionamento situado entre o Hospital e a Universidade de Aveiro e numa rua adjacente.

As posteriores diligências de investigação permitiram identificar um homem, de 29 anos, residente no concelho de Sever do Vouga, a quem a PSP levantou quatro autos de contraordenação, por arranque com o veículo de modo a que as borrachas dos pneumáticos ficassem marcadas no pavimento intencionalmente, por desobediência ao sinal vertical de stop, por circulação em sentido oposto ao legalmente estabelecido e por transposição da linha contínua.

Coimas até 1500 euros

A Polícia diz que as coimas para as infrações em causa vão de 120 até 1500 euros, com sanção acessória de inibição de conduzir.

Em comunicado, a PSP disse-se "alerta para este tipo de práticas ilegais", considerando que "constituem um grave desrespeito às regras de circulação rodoviária e colocam em perigo a vida ou integridade física dos participantes e espetadores, especialmente, em locais onde, frequentemente, circulam pessoas apeadas", pelo que "continuará a desenvolver ações de fiscalização".