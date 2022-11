Detido por posse de armas brancas junto a escola de Mirandela

Uma equipa da PSP de Mirandela deteve, esta terça-feira, ao início da tarde, um rapaz de 19 anos de idade, nas imediações da escola secundária de Mirandela pela posse de armas brancas, revelou, esta tarde o comando territorial de Bragança.

Jovem de 19 anos estava referenciado pelas autoridades por vários ilícitos criminais relacionados com o tráfico de droga.No

comunicado, aquela força de segurança adianta que os agentes da PSP abordaram o indivíduo, já referenciado por outros ilícitos criminais - ao que conseguimos apurar relacionados com o tráfico de droga - no sentido de perceber qual era a razão de se encontrar naquele local, "tendo-se mostrado bastante nervoso e tentando ausentar-se do local", adianta a nota da PSP.

Os agentes verificaram que o indivíduo tinha na sua posse cinco armas brancas e ainda uma soqueira, que foram apreendidas, tendo procedido à detenção do indivíduo.

O rapaz, sem ocupação laboral conhecida, está a ser presente, esta tarde, ao tribunal judicial de Mirandela, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.