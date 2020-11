Detido por posse de sete armas de fogo ilegais em Moncorvo

Glória Lopes Hoje às 16:48 Facebook

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, com 60 anos, por posse de armas ilegais, no decurso de uma investigação pelo crime de ameaças com arma de fogo que decorria há cerca de oito meses.

Segundo fonte da GNR, os militares apuraram que o suspeito tinha em sua posse diversas armas de fogo em situação ilegal.

No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e outro em veículos, que permitiu a apreensão de diverso material, nomeadamente quatro caçadeiras, duas armas de ar comprimido, uma espingarda de fogo, 532 munições de diversos calibres e um punhal.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo.