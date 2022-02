Detido por roubar loja e ameaçar funcionários com faca em Santiago do Cacém 

A GNR de Santiago do Cacém deteve um homem que tinha acabado de roubar um estabelecimento comercial em Alvalade do Sado. O suspeito, de 48 anos, ameaçou os funcionários com uma faca.

As autoridades receberam o alerta e deslocaram-se ao local, onde intercetaram o suspeito na via pública. Ao abordarem o homem, verificaram que este estava na posse dos objetos subtraídos, bem como a arma branca que utilizou para o roubo, e que foi apreendida.

O suspeito foi detido e será presente esta terça-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, para aplicação das medidas de coação.