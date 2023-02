Detido por roubar telemóvel apresentou identificação falsa

R.P. Hoje às 16:15 Facebook

A PSP deteve um homem, com 21 anos, suspeito de ter roubado o telemóvel a uma mulher que seguia na rua, na freguesia de Alvalade, em Lisboa. O detido apresentou um documento de identificação falso e apurou-se que se encontrava em situação ilegal no nosso país.

A detenção ocorreu na passada segunda-feira, após a PSP ter sido alertada para um roubo pelo método do esticão. A vítima afirmou que seguia na rua com o telemóvel na mão, quando o suspeito o lhe tirou o aparelho, pondo-se em fuga

As características do homem, fornecidas pela vítima, permitiram aos agentes detê-lo pouco depois, ainda na posse do telemóvel, avaliado em 1700 euros.

Na esquadra, o detido "forneceu documentação que não correspondia à sua identidade" e mesmo quando questionado diversas vezes acerca da sua verdadeira identidade, "referiu sempre tratar-se da pessoa constante na documentação, admitindo mais tarde tratar-se de um cidadão estrangeiro", referiu a PSP, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

.Contactado o SEF verificou-se que o arguido se encontrava em situação ilegal em território nacional, incorrendo assim na prática de "roubo por esticão, situação ilegal no país, uso de documento de identificação alheio e falsas declarações".

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.