Detido por se recusar a abandonar banco de jardim em Espinho

A PSP deteve um homem, de 54 anos, em Espinho, por incumprimento do dever geral de recolhimento obrigatório.

Foi pelas 18.30 horas de quinta-feira que agentes da PSP abordaram cinco indivíduos que se encontravam sentados num banco de jardim, no bairro piscatório da freguesia de Silvalde, alertando-os para o facto de estarem a desrespeitar as medidas em vigor impostas pela declaração do estado de emergência.

A ordem dos agentes foi acatada por quatro deles, mas o quinto elemento recusou abandonar o local. Apesar dos argumentos apresentados, o homem acabou por ser detido e levado para a esquadra da PSP, onde foi identificado.

O processo segue, agora, para inquérito.