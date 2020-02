Detido por sequestrar e queimar vítima com cigarro para lhe roubar dinheiro

R.P. Hoje às 11:39 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Lisboa, um jovem, de 20 anos, que sequestrou um homem, queimou-o com um cigarro e obrigou-o a entrar na mala do carro para lhe roubar dinheiro. Vítima teve de ser levada para o hospital.

De acordo com a PJ, o indivíduo, juntamente com dois amigos, que foram detidos e se encontram em prisão preventiva, em novembro do ano passado, abordou a vítima na rua, agrediu-a e obrigou-a a entrar na própria viatura, "tendo como objetivo proceder a levantamento de dinheiro em máquinas ATM, facto que não se veio a concretizar".

"Enquanto circulavam por ruas de Lisboa, a vítima foi alvo de violentas ofensas à sua integridade física, sendo, inclusivamente, queimada em diferentes partes do corpo com um cigarro, o que gerou a necessidade de internamento hospitalar e realização de uma intervenção cirúrgica", refere a PJ.

O detido já tem antecedentes por idênticos crimes e será apresentado a Tribunal para primeiro interrogatório judicial.

A Policia Judiciária irá prosseguir a investigação, visando apurar o seu envolvimento em outros crimes semelhantes.