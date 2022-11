Detido por tentar asfixiar cão e dar soco na sobrinha

R.P. Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Policia deteve um homem, com 50 anos, que estava a tentar asfixiar o seu cão, em Chelas (Lisboa). Uma sobrinha que o tentou impedir foi por ele agredida a soco. O suspeito, de acordo com a PSP, estava "visivelmente nervoso e até agressivo".

A Polícia que foi alertada, cerca das 23.30 horas da passada quinta-feira, para uma ocorrência de maus tratos a um cão, deslocou-se ao local, vendo o suspeito, visivelmente nervoso e até agressivo, a ser imobilizado por vários transeuntes.

Os agentes "recolheram o máximo de informações possíveis junto das pessoas que ali se encontravam, tendo apurado, pela versão de todas as testemunhas, que, momentos antes, o suspeito estaria a tentar asfixiar o seu animal de companhia, enquanto afirmava que o ia matar".

PUB

"Perante a brutalidade da ação, as pessoas que ali estavam a passar, entre as quais a sua sobrinha, de imediato o tentaram impedir, altura em que agrediu a sobrinha com um soco. Recolhidos todos os testemunhos, e tendo sido o suspeito entregue sob detenção por um dos transeuntes que tinha presenciado toda a situação, foi-lhe dada voz de detenção", referiu a PSP, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O detido foi ouvido no Juízo de Pequena Instância Criminal da Comarca de Lisboa, tendo ficado com Termo de Identidade e Residência.