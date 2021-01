Detido por tentar ir a pé para casa pelo meio da A2

Tiago Alves Hoje às 10:38 Facebook

A GNR de Setúbal deteve um homem de 43 anos por atentado à segurança rodoviária na A2, na zona de Corroios. O homem estava a circular a pé, no meio da via, obrigando os veículos a travagens de emergência.

No seguimento de uma denúncia de que um cidadão estaria a circular a pé na autoestrada, colocando em perigo a segurança da via, os militares do Destacamento de Trânsito de Setúbal deslocaram-se imediatamente para o local.

Contaram que o homem, deliberadamente, estava a andar no meio da via, colocando-se à frente de carros e obrigando a que os condutores efetuassem travagens de emergência, "constrangendo o trânsito e colocando os demais utentes da via em perigo, motivos que levaram à sua detenção", explicou a GNR em comunicado.

Segundo apurou o JN junto de fonte oficial do Destacamento de Trânsito de Setúbal, o homem estava perfeitamente lúcido e apenas queira ia pé para casa pelo meio da autoestrada. Foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Seixal.

A GNR relembra que, para além da gravidade criminal destes ilícitos, as autoestradas, em razão das velocidades que nelas se praticam e a intensidade do tráfego, necessitam de permanente atenção dos condutores, salientando-se a necessidade de estarem preparados para fenómenos inesperados, pelo que existe a necessidade permanente de adequar a velocidade às condições da via, bem como garantir a distância de segurança necessária para que seja possível imobilizar o veículo em segurança.