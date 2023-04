Detido por tentar matar cliente de café após discussão no Porto

AP Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 34 anos, com antecedentes por tráfico de droga, foi detido pela Polícia Judiciária por ter tentado matar o cliente de um café, na zona de Aldoar, no Porto, em janeiro. O tribunal de instrução criminal libertou-o após interrogatório.

Em causa estão crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.

Foi na tarde do dia 17 de janeiro que, no interior de um café da rua Alcaide Faria, que o agressor e a vítima se desentenderam.

PUB

"Na ocasião, o arguido, já no exterior do estabelecimento, efetuou um disparo com arma de fogo, cujo projétil atingiu a vítima no pescoço e num pulmão, sendo que, dada a gravidade dos ferimentos, correu perigo de vida", explica a PJ do Porto.

A investigação permitiu localizar o arguido, que se tinha colocado em fuga após os tiros, e apreender a arma do crime.

Levado ao primeiro interrogatório judicial, o tribunal decidiu aplicar-lhe a medida de coação de apresentações semanais na autoridade policial da área de residência.