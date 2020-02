Detido por tentar matar homem à facada numa pastelaria de Portimão

Marisa Rodrigues Hoje às 14:47 Facebook

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária de Portimão por suspeitas de ter tentado matar outro à facada no início do ano, no Parchal, em Lagoa. A vítima foi esfaqueada na cabeça e nas costas.

O agressor está indiciado de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, por factos ocorridos a 1 de janeiro. A vítima, com cerca de 30 anos e nacionalidade guineense, estava no interior de uma pastelaria quando se desentendeu com outro homem.

Segundo a PJ, o local era "frequentado por agressor e vítima, embora sem qualquer relação de amizade ou afinidade". A investigação, a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, "permitiu a recolha de relevantes indícios probatório, bem como a detenção do presumível autor", esclarece a PJ, em comunicado. Os inspetores conseguiram apreender uma arma proibida que estava na posse do suspeito.

O detido, de 44 anos, cantoneiro de limpeza, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Portimão, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.