Detido por tentar matar vizinho à martelada por causa de condomínio em Matosinhos

Um homem, com 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ter tentado matar um vizinho, com um martelo na Senhora da Hora, Matosinhos, em agosto de 2021. Questões relacionadas com o condomínio estarão na origem da agressão.

De acordo com a Diretoria do Norte da PJ, "o arguido, desde o ano de 2012, passou a residir num prédio na Senhora da Hora, em Matosinhos, onde viria a ter constantes desavenças com os vizinhos relacionadas com assuntos do condomínio".

O detido, segundo a PJ, perseguia elementos da comissão de moradores, provocava danos e "proferia ameaças e denúncias caluniosas, entre outros comportamentos antissociais".

"No dia 15 de agosto de 2021, acentuou a gravidade da sua reiterada conduta criminal, agredindo com violência um seu vizinho com recurso a um martelo, não lhe tendo provocado a morte por mero acaso e pela intervenção de outros residentes", sublinha a Judiciária, em comunicado.

No decurso de busca domiciliária, foi apreendida a arma do crime e diversos outros elementos com alcance probatório.

O detido, desempregado, com antecedentes criminais pelos crimes de condução sob o efeito de álcool e ofensas à integridade física, vai ser ouvido esta sexta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.